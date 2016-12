Rusland rouwt om de 92 slachtoffers vliegtuigcrash

Door: redactie

26/12/16

Op de promenade in Sotsji branden kaarsen voor de slachtoffers. © afp.

Rusland rouwt om de 92 slachtoffers van de crash met de Tupolev Tu-154. In Moskou hebben treurende mensen bloemen neergelegd aan de hoofdzetel van het wereldberoemde Rode Leger-koor Alexandrov Ensemble. Op de promenade in Sotsji branden kaarsen voor de slachtoffers.

De Tupolev Tu-154 van het Russische ministerie van Defensie met 92 inzittenden stortte zondag neer in de Zwarte Zee. Het vliegtuig verdween omstreeks 5.27 uur plaatselijke tijd, twee minuten nadat het was opgestegen in Sotsji, van de radar.



Het toestel was op weg van Moskou naar Syrië, met onder meer 64 leden van het Alexandrov Ensemble aan boord. Daarnaast waren er onder meer ook acht bemanningsleden, negen journalisten en militairen en medewerkers van de overheid aan boord. De Russische president Vladimir Poetin kondigde voor maandag een dag van nationale rouw aan.