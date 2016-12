Een van de bekendste paarden uit de geschiedenis maakt zich klaar voor een comeback

Koen Van De Sype

26/12/16 - 17u39 Bron: The Guardian

© National Army Museum.

Het skelet van een van de bekendste paarden uit de geschiedenis is binnenkort in al zijn glorie te bewonderen in het National Army Museum in Londen. Marengo voerde Napoleon naar tal van overwinningen, maar werd uiteindelijk achtergelaten bij diens nederlaag in Waterloo, in 1815.

Marengo staat afgebeeld op verscheidene schilderijen, samen met zijn illustere baas. Hij moet ongeveer zeven jaar geweest zijn toen Napoleon hem kocht in 1799. Die noemde hem naar de plaats waar hij de Oostenrijkers versloeg in 1800. Maar ook de daaropvolgende jaren was het paard erbij als Napoleon zegevierde op het slagveld, onder meer in Austrelitz tegen een overmacht van Oostenrijkers en Russen. Lees ook Even schrikken: Amsterdammer vindt python in badkamer

De wegen van Napoleon en zijn Arabische volbloed scheidden uiteindelijk op het slagveld in Waterloo. Na zijn nederlaag vluchtte Napoleon naar Parijs, waar hij troonsafstand deed, zich overgaf aan de Britten en daarna in ballingschap ging naar het eiland Sint-Helena, waar hij stierf in 1821.



Kweken

Marengo overleefde hem aanzienlijk. Hij werd meegenomen door de Grenadier Guards naar Engeland en gekocht door luitenant-kolonel John Julius Angerstein. Er werd nog onsuccesvol geprobeerd om te kweken met hem en hij stierf uiteindelijk in 1831. Marengo was toen ongeveer 38 jaar. De schedel van Marengo. © Natural History Museum.