Zeker 35 burgers gedood bij bloedbaden in Oost-Congo

Door: redactie

26/12/16 - 16u52 Bron: AFP

Tijdens het kerstweekeinde zijn in de Congolese provincie Noord-Kivu, in het oosten van het land, zeker 35 burgers gedood bij gevechten tussen rebellengroeperingen en het leger. Gisteren was al duidelijk dat het kerstweekeinde 22 dodelijke slachtoffers had geëist. Vandaag kwamen er daar nog eens 13 bij, toen duidelijk werd dat een militie van de Nande-etnie Hutu-burgers had gedood in het zuiden van de provincie.