Jonge twintiger verdacht van drievoudige moord op bejaarden in Zuid-Frankrijk

Door: redactie

26/12/16 - 15u57 Bron: Belga

© afp.

En jongeman van 26 jaar wordt ervan verdacht drie bejaarden te hebben vermoord in de buurt van Valence, in het zuidoosten van Frankrijk. Dat meldt televisiezender BFMTV, op gezag van bronnen dichtbij het onderzoek.

Volgens BFMTV wordt de jongeman in verband gebracht met de moord op een 80-jarige vrouw, in de nacht van zondag op maandag in een dorpje bij Valence, en met de moord op een ouder echtpaar, in een ander nabijgelegen dorp.



De 26-jarige werd volgens France Bleu deze voormiddag opgepakt in het TGV-station van Avignon, meer dan 100 km verderop. Onderweg daarnaartoe zou hij in Orange twee personen hebben verwond met een steen en een mes.



Het is voorlopig niet geweten wat de man bezield heeft.