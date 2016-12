19 migranten vermist op Bahama's, Brazilië vreest schipbreuk

Door: redactie

Een groep van zowat negentien Braziliaanse migranten is sinds begin november vermist op de Bahama's. Ze hadden geprobeerd om van daaruit op illegale manier de VS te bereiken, maar de Braziliaanse overheid vreest nu dat ze schipbreuk hebben geleden.

"We vermoeden dat de Brazilianen een boot hebben genomen en schipbreuk hebben geleden toen ze de oversteek waagden vanuit de Bahama's, in de Caraïben", zo meldt Portal Brasil, een officieel informatiekanaal van de Braziliaanse overheid.



In de mededeling wordt benadrukt dat de familieleden sinds 6 november geen contact meer met de migranten hebben gehad. Volgens de Braziliaanse media bevonden zich nog tientallen andere mensen in het vaartuig, waardoor de eigenlijke dodental van het scheepvaartongeval wellicht een pak hoger ligt.



Het ministerie van Buitenlandse Zaken maakt in dezelfde mededeling wel duidelijk dat het "niet kan bevestigen dat de Brazilianen plaats hebben genomen in de boot". De mogelijkheid dat de migranten werden opgepakt en momenteel gevangen zitten, wordt daarom nog altijd niet uitgesloten, ook al is er voorlopig geen concrete informatie die in die richting wijst.