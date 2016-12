Minstens 30 doden bij schipbreuk op Albertmeer in Oeganda

Door: redactie

26/12/16 - 15u11 Bron: Belga

At least 30 drown in Uganda Christmas drama on Lake Albert https://t.co/8OZRfy8kNR pic.twitter.com/t1F3tNOm2z — BusinessAfricaOnline (@bizafricaonline) December 26, 2016

Bij een schipbreuk op het Albertmeer, in het westen van Oeganda, zijn vandaag 30 mensen omgekomen. Het gaat om spelers van een lokale voetbalploeg en een aantal supporters. Dat is vernomen bij de Oegandese politie. "Er was een feest op de boot, de passagiers dansten en enkelen waren dronken", meldt het hoofd van de lokale politie John Rutagira. "De boot was overladen, met 45 mensen aan boord."