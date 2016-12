Nicola (38) kreeg een beroerte twee dagen voor haar bevalling. "Maar het werd mooiste kerst ooit"

Koen Van De Sype

26/12/16 - 14u54 Bron: The Sun, Mirror

Amper 1 procent was de overlevingskans van Nicola Lansdown (38), toen ze begin mei een beroerte kreeg, twee dagen voor ze moest bevallen. De dokters slaagden erin om haar baby gezond en wel op de wereld te krijgen met een keizersnede, maar met haar ging het bergaf. Om haar leven te redden moest de vrouw minuten na de geboorte in een kunstmatige coma worden gebracht.

Een MRI-scan wees immers op een potentieel dodelijke bloeding in haar hersenen. De dokters lieten de vrouw uit het Britse Aylesbury nog even haar dochtertje Lexi vasthouden en meteen daarna werd ze verdoofd. Vervolgens maakte een team van specialisten een gaatje in haar schedel om de druk op haar hersenen te verminderen. Een maand lag ze op de afdeling intensieve zorgen, maar ze spartelde erdoor. Verlamd En dan begon een nieuwe lijdensweg. Ze moest opnieuw leren spreken en bewegen, want de rechterkant van haar lichaam bleek verlamd te zijn. Maar opnieuw liet ze zich niet doen en beetje bij beetje krabbelde ze recht. En ze deed het zo goed, dat ze deze kerst thuis mocht vieren.

"Dit is de mooiste kerst ooit", vertelt ze vanuit haar rolstoel. "Ik had enkele maanden geleden nooit gedacht dat het mogelijk zou zijn. Maar de fysiotherapie en spraaktherapie hebben wonderen verricht. Mijn nieuwe doel is om weer volledig op de been te raken om te trouwen. Want die plannen moesten we noodgedwongen even opbergen. Ik wil zelf naar het altaar kunnen stappen."

Ook verloofde Kevin Smeers (38) - die al twee kinderen heeft uit een vorige relatie - is opgelucht. "Ik herinner me nog dat ik het ziekenhuis buiten stapte na haar beroerte. De dokters hadden me net verteld dat ze amper 1 procent kans had om het te overleven. En er was een pasgeboren kindje."



Herinnering

Hoewel het koppel - dat vier jaar moest proberen voor het voor het eerst zwanger raakte - blij is dat ze aan de beterhand is, blijkt er toch iets dat hun geluk overschaduwt: Nicola bleek immers geen enkele herinnering te hebben aan de eerste maanden van het leven van haar eerstgeboren kind. "We hebben wel foto's en video's, maar dat is niet hetzelfde. Als je het gemist hebt, dan heb je het gemist. Maar we proberen ons te focussen op de positieve dingen. Want dat is ook wat er ons tot nu toe heeft doorgetrokken. Met negatieve gedachten waren we nooit zo ver geraakt."