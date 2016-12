Australische Ayers Rock gesloten door recordregenval

Door: redactie

Het nationaal park Uluru in de Australische outback, ook wel bekend als Ayers Rock, is gesloten omwille van een recordregenval. Op beelden is te zien hoe watervallen van de wereldberoemde rode zandrots naar beneden klateren. Verder naar het westen zijn ook zogenaamde "flash floods" of vloedgolven geregistreerd. Tientallen inwoners van het stadje Kintore werden daarom geëvacueerd.