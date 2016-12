Ophef bij Rockettes: dansers onder druk om op te treden voor Trump

© afp.

Het team dat de inauguratie van Donald Trump als president moet plannen, heeft het niet gemakkelijk. De ene na de andere artiest weigert op te treden voor de omstreden man, en nu is er ook ophef bij dansgroep The Rockettes. De dames daar zouden onder druk gezet zijn om deel te nemen aan het optreden.

The Rockettes, de dansgroep uit New York die wereldberoemd is voor tientalen benen die perfect tegelijk de lucht ingaan, staat gepland om op te treden tijdens de inauguratie op 20 januari. Vorige week raakte echter bekend dat niet alle danseressen staan te springen om hun benen de lucht in te gooien voor de toch wel vrouwonvriendelijke man, maar dat ze weinig te zeggen hebben. Er zou immers een mail verstuurd zijn naar alle meiden om te zeggen dat ze contractueel verplicht zijn om deel te nemen aan optredens.



Een van de dames liet via haar (private) Instagrampagina weten dat ze "beschaamd en teleurgesteld" was dat de beslissing voor haar gemaakt werd. Perez Hilton kreeg de post in handen en zette die op zijn website, waarna een storm van protest losbrak. De woordvoerder van The Rockettes haaste zich om te zeggen dat er niets van aan was. Volgens het gezelschap zijn optredens nooit verplicht, en moeten danseressen zich aanmelden voor bepaalde optredens. Doorgaans zijn er zo'n 80 leden in dienst, maar die zijn niet altijd nodig voor alle events. "Er zijn meer dan genoeg dames die zich aangemeld hebben voor de inauguratie, dus niemand moet zich verplicht voelen", benadrukt de woordvoerder.