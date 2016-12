Het moment dat een wagen een shop binnenrijdt en de bliksemsnelle reflex van de winkelier

Koen Van De Sype

26/12/16 - 13u52 Bron: Mirror

video Een man is vrijdagavond op het nippertje aan de dood ontsnapt toen een wagen zijn winkel binnenreed. Hij was om 22.45 uur de zaak aan het afsluiten, toen hij de truck opeens voor zich zag opdoemen. Met een snoekduik probeerde hij zich nog snel in veiligheid te brengen.