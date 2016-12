Wellicht wrakstukken van toestel teruggevonden in Zwarte Zee

Door: redactie

26/12/16 - 11u55 Bron: Belga

Reddingswerkers met de overschotten van slachtoffers van de vliegramp nabij Sotsji. © epa.

Crash Tu-154 Een reddingsteam van het Russische ministerie voor Noodsituaties heeft wrakstukken teruggevonden die vermoedelijk afkomstig zijn van de Tupolev Tu-154 die gisteren was neergestort. De stukken worden aangetroffen in de Zwarte Zee, op zowat een mijl van de kust, zo is meegedeeld aan het Russische persbureau Tass.