Afghanistan boos op pilote om asielaanvraag

Door: redactie

26/12/16 - 11u41 Bron: ANP

De Afghaanse pilote Nilofar Rahmani heeft asiel aangevraagd in de VS. © epa.

De Afghaanse regering is boos op de gevierde eerste vrouwelijke vlieger van de Afghaanse luchtmacht, die na het voltooien van een vijftien maanden durende opleiding in de Verenigde Staten niet naar haar land terug wil.

De 25-jarige Nilofar Rahmani blijkt al in de zomer in de VS asiel te hebben aangevraagd. Tegen de Wall Street Journal zei zij met de dood te zijn bedreigd, niet alleen door de Taliban maar ook door familieleden. Volgens de New York Times voelt Rahmani zich slecht behandeld door haar mannelijke collega's. Volgens het Afghaanse ministerie van Defensie zijn de argumenten van Rahmani uit de lucht gegrepen. "Als zij echt problemen had gehad, had zij daar bij talrijke instanties haar beklag over kunnen doen'', zei een woordvoerder.



Rahmani werd nationaal en internationaal geafficheerd als de belichaming van de nieuwe vrijheid die Afghaanse vrouwen na het strengislamitische Talibanregime konden genieten. Zij was vaak op foto's te zien met pilotenbril en losjes gedragen hoofddoek en gekleed in een nauwsluitende overall. Ook op social media worden de motieven van Rahmani fel bediscussieerd.



Wazhma Frogh, voorvechtster van vrouwenrechten in Afghanistan, zei dat de zaak tot een nationaal debat over de positie van vrouwen in de strijdkrachten moet leiden. Anderen beschuldigden Rahmani van desertie en lafheid, juist nu de oorlog met de Taliban weer oplaait.