Cijfers bewijzen het: 2016 was niét het somberste jaar

ERWIN VERHOEVEN

26/12/16

© .

"De gemiddelde wereldburger is rijker en gezonder en leeft langer en gelukkiger dan ooit tevoren. En in weerwil van al dat bloed en al die tranen, breed uitgesmeerd, is de wereld in 2016 een schonere en een veiligere plek dan in 1996 of 1986", schreef onze editorialist Jan Segers in de kerstkrant. En de cijfers geven hem gelijk.

Minder doden door oorlog en terreur © Photo News. De voorbije 30 jaar is zowel het aantal oorlogen als het aantal oorlogsdoden fors gedaald. Als we de lat om een conflict een 'oorlog' te noemen leggen op 10.000 doden per jaar, dan worden er momenteel drie oorlogen uitgevochten: in Syrië en Irak, in Afghanistan en het conflict in door Boko Haram geterroriseerde gebieden. Zijn we iets minder streng, dan komen we op dit moment uit op elf grote gewapende conflicten. Een kwarteeuw geleden waren dat er nog 26. Volgens het Uppsala Conflict Data Program zijn er vandaag 149 gewapende conflicten - groot en klein - in de wereld. Daarbij vielen 118.788 slachtoffers. Vanaf het midden van de jaren 60 tot het midden van de jaren 80 waren dat er gemiddeld nog zo'n 4 miljoen per jaar.



In de jaren 50 overleden wereldwijd 22 op de 100.000 mensen door oorlogsgeweld, terrorisme incluis. Eind jaren 80 zakte dat aantal tot 5 per 100.000. Vandaag staat de teller van het aantal oorlogsdoden op 1,8 per 100.000 mensen.