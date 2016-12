Zes jaar geleden kreeg Laura nog een half jaar te leven. Ze is er nog altijd en heeft zelfs een dochter

Koen Van De Sype

"Zes maanden", klonk het, toen Laura Bacon-Smith (33) haar dokter begin 2011 vroeg hoe lang ze nog te leven had. Er was net een uiterst zeldzame vorm van kanker bij haar vastgesteld en ondanks de chemo zou ze het einde van het jaar niet halen. Maar zes jaar later is ze er nog steeds. Meer nog, ze kreeg zelfs een dochtertje. En zij heeft er mee voor gezorgd dat haar mama nog altijd leeft.

Laura was 28 jaar toen het noodlot toesloeg. De Britse account manager uit Chesterfield zakte in elkaar op het werk en werd naar het Northern General Hospital gebracht in Sheffield. "Ik had de dag voordien een stekende pijn in mijn rechter zij gevoeld, maar dacht dat die wel zou overgaan. Op het werk werd het opeens veel erger en ik viel zelfs flauw", vertelt ze.



Biopsies

Twee maanden werd ze in het ziekenhuis gehouden, omdat de dokters maar niet vonden wat er aan de hand was. Drie biopsies toonden echter aan dat er kanker in haar lichaam zat en dat bleek uiteindelijk 'epithelioïd hemangio-endothelioom' (EHE) te zijn, een uiterst zeldzame vorm van kanker die haar longen, lever, zacht weefsel en bloed had aangetast. En hij was amper te behandelen. Lees ook Familie in tranen bij dit geschenk van NBA-ster aan 17-jarige kankerpatiënt

De dokters vertelden me wel dat er risico's waren. De zwangerschapshormonen konden twee mogelijke effecten hebben op de tumoren: ze konden die sneller doen groeien of trager Laura Ze begon desondanks meteen met een chemobehandeling, maar kreeg nog maximaal een half jaar te leven. "Het was op het moment dat ik het diepste zat, dat ik mijn vriend leerde kennen. Sindsdien zijn Lewis en ik onafscheidelijk", vertelt ze. "Hij wist van in het begin hoe ik ervoor stond en zei dat de kanker ons leven niet mocht bepalen en dat we van elk moment moesten genieten."



Verrassing

In april vorig jaar volgde nóg een onwaarschijnlijke verrassing: ze bleek zwanger te zijn, hoewel haar dokters haar hadden gezegd dat de kankerbehandeling haar onvruchtbaar zou maken. "Ze geloofden het eerst niet, maar acht zwangerschapstests en een echo later, was er geen twijfel meer", vertelt ze. Lake kwam op 23 december vorig jaar ter wereld en is een jaar later een gezonde baby.