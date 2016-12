China test nieuw gevechtsvliegtuig

Door: redactie

26/12/16 - 10u00 Bron: Belga

© Chinese Military Aviation.

China heeft een testvlucht uitgevoerd met een nieuw prototype gevechtsvliegtuig. Het toestel is bedoeld voor het nationale leger, maar ook de buitenlandse markten, zo berichten de staatsmedia vandaag.

De verbeterde versie van de FC-31 Gyrfalcon, eerder gekend als J-31, voerde vrijdag in Shenyang een eerste vlucht uit. Het toestel wordt in Shenyang op punt gesteld door de constructeur Aviation Industry Corp of China (Avic), aldus de Engelstalige krant China Daily.



Een eerste prototype van de FC-31 voerde in oktober 2012 een eerste vlucht uit. In vergelijking met dat toestel lijkt de nieuwe FC-31 "betere radarontwijkende capaciteiten, verbeterde elektronische uitrusting en een grotere transportcapaciteit wat betreft de nuttige lading" te hebben, aldus Wu Peixin, een deskundige in de krant. Volgens hem is het toestel lichter en makkelijker te manoeuvreren.



Volgens een expert van de Chinese luchtmacht ligt de verkoopsprijs van het toestel rond 70 miljoen dollar. Volgens de krant heeft het toestel een actieradius van 1.250 kilometer, kan het aan 1,8 keer de snelheid van het geluid vliegen en 8 ton wapens aan boord meenemen.