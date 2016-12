Japanse premier herdenkt Pearl Harbor

Door: redactie

Als eerste Japanse premier sinds de Tweede Wereldoorlog bezoekt Shinzo Abe vandaag Pearl Harbor, de Amerikaanse marinebasis die de Japanners in december 1941 hebben gebombardeerd. Door de verrassingsaanval kwamen 2400 mensen om het leven en de VS verloren daardoor twintig schepen en 164 vliegtuigen.

Zeven maanden na hun historische gezamenlijke bezoek aan Hiroshima, legden de twee leiders bloemenkransen neer aan de gedenkplaats. "Als eerste minister van Japan, bied ik mijn oprechte en eeuwige deelneming aan aan de zielen van diegenen die hier hun leven hebben verloren", zei Abe met president Obama aan zijn zijde. "We mogen nooit de verschrikkingen van de oorlog herhalen."



Kracht van verzoening

"De boodschap die ik hier in Pearl Harbor de wereld in wil sturen, samen met president Barack Obama, is die van de kracht van de verzoening. Vandaag, vooral vandaag, heeft de wereld nood aan de geest van verdraagzaamheid en de kracht van de verzoening", ging de Japanse premier verder.



Hoeksteen

Ook president Obama had het over de weg die de twee vroegere vijanden de afgelopen 75 jaar samen aflegden. "De Verenigde Staten en Japan kozen voor vriendschap en kozen voor vrede", zei Obama, die het bondgenootschap tussen Japan en Verenigde Staten "de hoeksteen" noemde van de vrede in de landen rond de Stille Oceaan.



"Het is hier dat we bedenken dat zelfs wanneer de haat het felste brandt en de strijd van het tribalisme een hoogtepunt bereikt, we moeten weerstaan aan de drang om naar binnen te keren. We moeten weerstaan aan de drang om degenen die anders zijn te demoniseren", zei Obama nog.



TTP

Die laatste boodschap leek vooral gericht te zijn aan zijn opvolger Trump, die aangaf op de eerste dag van zijn termijn het Trans-Pacifisch Partnerschap (TTP) te zullen opzeggen. Het vrijhandelsverdrag werd in 2015 ondertekend door 12 landen uit het gebied rond de Stille Oceaan, en was een van de paradepaardjes van Obama.



Voor Barack Obama is het bezoek in zijn nadagen als president een bekroning van zijn pogingen oude wonden tussen Japan en de VS te helen.

Obama bezocht zelf eerder dit jaar Hiroshima, waarop de Amerikaanse luchtmacht in 1945 de eerste atoombom afwierp. Hij herdacht daar bij het grafmonument de 140.000 slachtoffers. Met de tweede bom op Nagasaki beslechtten de VS de Tweede Wereldoorlog uiteindelijk in het voordeel van de geallieerden.



Abe blijft twee dagen op Hawaï, waar Obama is geboren en jaarlijks twee weken kerstvakantie doorbrengt.