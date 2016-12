Zes mannen onthoofd in Mexico

Door: redactie

26/12/16 - 05u38 Bron: reuters

© thinkstock.

In de Mexicaanse staten Michoacan en Guerrero heeft de oorlog tussen drugsbendes gisteren weer een hoogtepunt bereikt. Zes mannen werden onthoofd, zeven anderen werden doodgeschoten.

In een verklaring liet de openbare aanklager van Michoacan weten dat de hoofden van zes mannen werden aangetroffen voor de ingang van een bedrijf in het stadje Jiquilpan, nabij de grens met Jalisco, waar drughandelaars van het Jalisco New Generation-kartel opereren. Bij de hoofden was ook een dreigbericht achtergelaten voor de New Michoacan, een rivaliserende criminele bende.



In het Atoyac-gebergte in de staat Guerrero werden zeven mensen doodgeschoten. Drie van hen waren politieagenten.