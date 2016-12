Enorme stijging donaties burgerrechtenorganisaties VS na verkiezingen

Door: Redactie

26/12/16 - 05u17 Bron: AD.nl

Aanhangers van Planned Parenthood demonstreren in Las Vegas tegen de verkiezing van Donald Trump. © anp.

In de nasleep van de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten, waarbij de republikein Donald Trump als winnaar uit de bus kwam, zijn donaties aan burger- en vrouwenrechtenorganisaties in de VS explosief gestegen.

© anp.

De organisatie Planned Parenthood, die zich inzet voor goedkope en gratis zorgverlening aan vrouwen, heeft in de zes weken na de presidentsverkiezingen 300.000 donaties gekregen, veertig keer meer dan normaal is voor deze tijd van het jaar. 70 procent van alle donaties waren afkomstig van mensen die nooit eerder aan een organisatie als Planned Parenthood hadden gegeven, vertelde een woordvoerder aan The Guardian.



Planned Parenthood wordt op staatsniveau financieel ondersteund, maar de overheid heeft invloed op de hoeveelheid geld die de organisatie krijgt en of er ├╝berhaupt geld naartoe blijft gaan.



Donald Trump stond voorafgaand aan de kiescampagne bekend als vrij liberaal, maar maakte tijdens de voorverkiezingen en vooral na zijn nominatie een ruk naar rechts. Zijn toekomstige vice-president Mike Pence is uitgeproken anti-abortus (een ingreep waarvoor vrouwen bij Planned Parenthood terechtkunnen, ook als ze niet verzekerd zijn).



Andere landelijke, als progressief bekend staande non-profits als ACLU (American Civil Liberties Union) zagen ook een stijging in donaties, evenals organisaties die zich lokaal inzetten voor burgerrechten en minderheden. De website van de ACLU liep de dag na de verkiezingen vast op de grote stijging in het aantal bezoekers. De vijf dagen daarop doneerden 120.000 mensen meer dan 7 miljoen dollar. De gespannen relatie tussen Trump en de pers zorgt tevens voor een stijging in het aantal giften aan doelen en organisaties die zich inzetten voor persvrijheid en onderzoeksjournalistiek.



82.000 donaties aan Planned Parenthood werden gedaan in de naam van Pence, uit protest tegen zijn politieke agenda. Nu het kabinet van Trump langzaam maar zeker vorm begint te krijgen, zijn er liberale websites die per conservatief kabinetslid suggesties doen voor organisaties die voor dingen vechten waar deze politici niet in geloven of zich niet hard voor maken. Bij Jeff Sessions, de nieuwe minister van Justitie, wordt bijvoorbeeld Southern Poverty Law Center aangeraden. Sessions is in het verleden beschuldigd van racistische uitlatingen.