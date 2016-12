Poolse oppositie zet protest verder tijdens kerstdagen

Door: redactie

Een tiental Poolse oppositieleden hebben de kerstdagen doorgebracht in het parlement, waar ze protesteerden tegen de politiek van de conservatieve regering, die volgens hen "de democratie vernietigt".

Zaterdag nuttigden de parlementsleden van het centrumrechtse Burgerplatform PO en de liberale partij Nowoczesna samen een traditionele Poolse kerstmaaltijd, die bestond uit meerdere gangen.



Sommige gerechten werden hen aangeboden door hun aanhangers, die zich voor het parlement verzamelden. Al verschillende dagen kamperen daar ondanks de winterkoude tientallen mensen. Inwoners van Warschau brengen hen dekens en voedsel, kolen en hout voor hun vuurkorven. Op kerstdag werden er een grote tafel en een gedecoreerde kerstboom voor het parlement geplaatst.



De protestbeweging ontstond een week geleden, toen de Poolse regering aankondigde het journalistieke werk in het parlement aan banden te wilde leggen. De oppositie begon daarop met het blokkeren van het spreekgestoelte in het parlement, waarop de conservatieve meerderheid de debatten verhuisden naar een andere zaal.



Daardoor kon de oppositie over verschillende wetten niet meestemmen, waaronder die over de begroting voor 2017. Er volgden straatprotesten en een blokkade van de uitgangen van het parlement door honderden manifestanten vorig weekend.



De regeringspartij PiS (Recht en Rechtvaardigheid) bond intussen in wat de journalisten in het parlement betreft, en zei te zullen samenzitten met journalisten om "aanpassingen" uit te werken. Over haar andere beslissingen houdt ze echter het been stijf.