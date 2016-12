Tyfoon raast verder over Filipijnen: minstens één dode

Door: redactie

26/12/16 - 04u08 Bron: reuters, cnn

© ap.

De tyfoon Nock-Ten of Nina, die gisteren de Filipijnen bereikte, heeft aan ten minste een persoon het leven gekost. Een man in de provincie Quezon werd geraakt door een boom, melden lokale media. Gisteren werden honderdduizenden Filipijnen uit de oostelijke provincies geëvacueerd.

© afp.

De tyfoon Nock-Ten of Nina, die gisteren de Filipijnen bereikte, heeft aan ten minste een persoon het leven gekost. Een man in de provincie Quezon werd geraakt door een boom, melden lokale media.



In 38 provincies is een stormwaarschuwing uitgegaan. Zeker 300.000 mensen hebben de kerst in noodonderkomens moeten doorbrengen.



De storm gaat gepaard met matige tot hevige regenval, aldus PAGASA, het meteorologisch instituut van de Filipijnen.



Nock-ten is ondertussen in sterkte afgenomen. De windsnelheid bedraagt nu maximum 150 kilometer per uur. De storm trekt aan een snelheid van 20 kilometer per uur verder naar het westen.



Nock-ten is een tyfoon van categorie 4, de op een na hoogste klasse. Dat betekent dat de storm "ernstige schade" kan berokkenen. Bomen en elektriciteitspalen waaiden om. Rijst-, maïs- en kokosplantages zullen vermoedelijk zware verliezen lijden. De autoriteiten waarschuwen ook voor overstromingen en modderstromen.



Alle verkeer werd opgeschort, zowel aan land als op zee. Ook het luchtverkeer ligt stil. Volgens de autoriteiten zijn 11476 passagiers, meer dan 1000 cargoschepen en meer dan tien andere schepen gestrand in verschillende havens in de regio.



Tienduizenden mensen in het voornamelijk christelijke land brachten kerstmis door in opvangcentra.



Tot nu toe is er nog geen melding van slachtoffers of vermisten, maar de communicatie is verstoord, zegt Ricardo Jalad, hoofd van de nationale rampenraad. "We verwachten berichten uit het veld zodra de elektriciteits- en telefoonlijnen hersteld zijn", zegt hij.



Volgens een lokale radio kwam een jongen in de provincie Quezon om toen hij verpletterd werd door een omgewaaide kokospalm. Een meisje uit de provincie Camarines Sur raakte gewond toen haar huis instortte. De berichten konden niet onmiddellijk bevestigd worden.



Gemiddeld treffen 20 tyfoons per jaar de Filipijnen.