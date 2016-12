Zoektocht crash Rusland gaat non-stop door

Door: redactie

De zoektocht naar wrakstukken en slachtoffers van het vliegtuigongeluk in de Zwarte Zee is de hele nacht doorgegaan. Twee bemande onderzeeërs van het Russisch Geografisch Genootschap (RGO) zullen vanochtend gebracht worden naar de plaats waar het Russische passagiersvliegtuig is neergestort, voor de kust van Sotsji. Dat kondigde de persdienst van het RGO vanochtend aan.Dat heeft een woordvoerder van het ministerie van Defensie laten weten.

Gisteren stortte een Tupolev Tu-154 met 92 inzittenden neer in de Zwarte Zee. Het vliegtuig verdween omstreeks 5.27 uur plaatselijke tijd, twee minuten nadat het was opgestegen in Sotsji, van de radar. Intussen werden al brokstukken en lichamen gevonden, op anderhalve kilometer van de kust.



President Poetin beval een onderzoek naar de crash, dat door een een speciale commissie zal gevoerd worden. Over de oorzaak van de crash bestaat nog onduidelijkheid, maar er wordt geen enkele piste uitgesloten, ook niet die van terrorisme.



Non-stop zoektocht

Meer dan drieduizend mensen zijn betrokken bij de operatie, die non-stop de omgeving met hulp van helikopters, vliegtuigen en schepen doorzoeken. De kans dat er nog overlevenden zijn van de crash van gisterochtend, wordt uitgesloten.



Elf lichamen geborgen

De BBC meldt dat inmiddels elf lichamen zijn gevonden. Delen van het vliegtuig zijn op zo'n anderhalve kilometer van de kust gevonden, op een diepte van tussen de vijftig en zeventig meter, aldus het ministerie.

Het Russische militaire vliegtuig met 92 mensen aan boord, was onderweg naar Syrië, toen het vlak na het opstijgen in zee neerstortte.



Twee onderzeeërs

"De twee bemande onderzeeërs C-Quester en C-Explorer zijn uitgestuurd voor een zoek- en reddingsoperatie", aldus de persdienst. "Het materiaal zal met een speciale vlucht naar de luchthaven Adler worden geleverd." Volgens het RGO kunnen beide vaartuigen acht uur onafgebroken opereren onder water, op een diepte van 100 meter (C-Quester) en 300 meter (C-Explorer).



Volgens het ministerie van Defensie zijn intussen brokstukken van de Tu-154 aangetroffen op zowat 1,5 kilometer voor de kust van Sotsji, op een diepte van 50 tot 70 meter. Elf lichamen van slachtoffers zijn gevonden. Er zijn geen overlevenden.



President Vladimir Poetin heeft vandaag afgekondigd tot nationale dag van rouw.