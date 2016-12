Bazin Franse hulporganisatie ontvoerd in Mali

Door: redactie

25/12/16 - 23u19 Bron: ANP

Luchtbeeld van Gao. © afp.

Gewapende mannen hebben de leider van een Franse hulporganisatie in Mali ontvoerd. Het gaat om de Française Sophie Pétronin die in Gao leiding geeft aan een niet-regeringsgebonden organisatie die kinderen met ondervoeding helpt.

Volgens het Malinese leger is ze naar het noorden van Mali meegenomen. De identiteit en de motieven van de ontvoerders zijn onduidelijk. De ontvoering is door het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigd.



Pétronin woont en werkt al jaren in Gao, een stad die bekendstaat als bolwerk van islamitische rebellen.