Binnenlandse veiligheidstroepen van Tunesië ongerust over terugkeer jihadisten

25/12/16 - 21u58 Bron: Belga

Honderden Tunesiërs hebben gisteren voor het parlement in Tunis geprotesteerd tegen een eventuele terugkeer van hun jihadistische landgenoten. © afp.

De binnenlandse veiligheidstroepen vrezen dat Tunesië "naar Somalische toestanden afglijdt" als de Tunesische jihadisten massaal terugkeren naar hun land. De vakbond van deze troepen vraagt de regering "uitzonderlijke maatregelen" te treffen, waaronder het ontnemen van de nationaliteit.

Jihadisten die in Irak, Syrië en Libië vochten, "hebben een militaire opleiding gekregen en geleerd hoe ze allerlei gesofisticeerde wapens moeten hanteren", zegt de vakbond. De binnenlandse veiligheidstroepen betreuren "het gebrek aan politieke wil" en aan een "duidelijke soevereine beslissing".



Deze jihadisten kunnen zich bij "slapende cellen" in Tunesië aansluiten. "Aanvaarden dat ze terugkeren (...) zal de cirkel van het terrorisme verbreden", waarschuwt de vakbond.



Tunesië heeft volgens een werkgroep van de Verenigde Naties ruim 5.000 onderdanen bij jihadistische organisaties in het buitenland. Het vooruitzicht van hun terugkeer zorgt voor steeds meer ongerustheid.