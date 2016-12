Congolese aartsbisschop schaart zich achter verzet tegen Kabila

Door: redactie

25/12/16 - 21u47 Bron: Belga

Congolezen protesteren tegen president Kabila in Kinshasa, eerder deze week. © reuters.

Onrust in Congo De aartsbisschop van Kinshasa, Laurent Monsengwo Pasinya, heeft zich zaterdag achter de Congolese jongeren geschaard die zich verzetten tegen het aanblijven van president Joseph Kabila, wiens mandaat op 19 december afliep. Monsengwo veroordeelde ook het politieke geweld in de Democratische Republiek Congo.

"De tijd dat men de macht greep met de wapens, is voorbij. De tijd dat men de macht trachtte te behouden met de wapens door zijn volk te doden, is voorbij", zei de aartsbisschop in de homilie die hij ter gelegenheid van Kerstmis in Kinshasa uitsprak.



"Deze jongeren eisen enkel het recht om een beetje waardiger te kunnen leven", voegde kardinaal Monsengwo eraan toe. "Wee u, broeders en zusters, want wie naar het zwaard grijpt, zal door het zwaard vergaan."



De nationale bisschoppenconferentie van Congo hoopt dat haar bemiddeling zal uitmonden in een politiek akkoord tussen het bewind en de oppositie over het houden van presidentsverkiezingen eind 2017. De verkiezingen werden voor onbepaalde tijd uitgesteld.