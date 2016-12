Twee Egyptenaren veroordeeld tot levenslang voor mesaanval op toeristen

Door: redactie

25/12/16 - 21u08 Bron: Belga

Toeristen wandelen voorbij de bloedsporen na de aanval aan hotel Bella Vista, 9 januari 2016. © reuters.

Egypte heeft vandaag twee mannen tot levenslange opsluiting veroordeeld voor hun betrokkenheid bij een aanval waarbij drie toeristen gewond raakten in een hotel aan de Rode Zee, zo heeft een procureur gezegd. De twee hadden banden met de groep IS (Islamitische Staat).

© epa.

Twee mannen waren in januari gewapend met messen in het restaurant van hotel Bella Vista in Hurghada binnengevallen. Ze hadden een Australisch paar en een Zweed verwond.



De aanval, waarbij de politie een van de daders (Mohamed Hassan Mohamed Mahfouz) doodschoot en de andere (Mohamed Magdy Aboul Kheir) verwondde, werd niet opgeëist. De aanval was voorbereid door de twee daders en door Ahmad Abdel Salam Mansour, een Egyptische jihadist van IS in Syrië, zei de procureur.



Volgens een magistraat van het gerechtshof die anoniem wou blijven, was Aboul Kheir aanwezig op het proces, terwijl Mansour bij verstek veroordeeld werd. Mansour had de twee anderen ertoe aangezet toeristen aan te vallen in Hurghada en zich bij IS aan te sluiten, preciseerde de procureur.