Peutertje sterft in kokendhete auto in Australië

25/12/16 - 17u06 Bron: ANP

Toddler dies after being left in a car at Glenwood, in Sydney's northwest https://t.co/xcvo1HHiBc — The Daily Telegraph (@dailytelegraph) 25 december 2016

Een driejarig meisje is in Australië overleden nadat ze twee uur vastzat in een gloeiend hete, afgesloten auto. Tijdens de tragedie zaterdag stond het voertuig op de oprit van haar ouderlijk huis in Sydney waar het op dat moment zo'n 30 graden Celsius was.