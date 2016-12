"Poolse trucker heeft mensenlevens gered tijdens aanslag, maak van hem een held"

bewerkt door: redactie

Meer dan 25.000 mensen hebben een petitie getekend waarmee ze de Pool Lukasz Urban (37) tot held willen verheven. Hij was de man die afgelopen maandag zijn leven letterlijk op het spel gezet heeft om de gewapende terrorist Anis Amri te stoppen. Maar Amri kreeg de bovenhand toen hij Urbans truck gekaapt had. De terrorist reed in op een Berlijnse kerstmarkt waarbij twaalf mensen om het leven kwamen.

"Met zijn heldendaad heeft hij vermoedelijk nog veel mensenlevens gered", klinkt het. "Dit is een mooi voorbeeld van de vriendschap tussen ons land en Polen. Alle Duitsers hebben reden om hem te herdenken en zijn nabestaanden te bedanken", luidt de tekst bij de petitie.



Fonds

Naast de petitie heeft Dave Duncan, een collega van Urban uit West Yorshire, een fonds opgericht voor Urbans nabestaanden. Daarvoor is al meer dan 180.000 euro ingezameld.



Duncan stuurde Urbans weduwe een emotioneel bericht dat hij op de crowdfundingpagina deelde: "Je kent me niet, ik heet Dave en ik ben een vrachtwagenchauffeur net zoals je moedige echtgenoot", schrijft hij. "Het spijt mij en alle vrachtwagenchauffeurs uit het Verenigd Koninkrijk voor je verlies. Je man mocht op deze manier niet overlijden. In mijn ogen is hij een held. Ik weet dat geld het verlies niet zal goedmaken, maar hopelijk zal het je familie in de toekomst helpen." Lees ook Tunesië pakt nog meer vermoedelijke jihadisten op

