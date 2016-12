Tunesië pakt nog meer vermoedelijke jihadisten op

Door: redactie

Tunesische veiligheidsdiensten hebben nog meer vermoedelijke jihadisten opgepakt. Tot nu toe zijn er echter geen aanwijzingen dat deze vijf personen verband houden met de aanslag in Berlijn door Tunesiër Anis Amri.

De arrestaties gebeurden in de buitenwijken van de hoofdstad Tunis. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken ging het om "een gevaarlijke groep", die verantwoordelijk zou zijn voor de rekrutering van jihadstrijders voor het buitenland. De vijf personen die opgepakt werden, zijn tussen de 25 en 40 jaar oud.



Zaterdag werden in de omgeving van Kairouan in Tunesië ook al drie mannen opgepakt, die in contact stonden met Amri. Eén van hen is de neef van de vermoedelijke terrorist.



De Tunesische autoriteiten maakten vandaag ook duidelijk dat de ongeveer 800 extremisten die naar landen als Syrië, Irak of Libië zijn getrokken om te vechten en weer huiswaarts keerden, onder verhoogd toezicht staan.