Waarom Japanners Kerstmis vieren met een emmer gefrituurde kip

Fastfood aan de feestdis, het is geen traditie die hier snel voet aan de grond zal krijgen. Maar in Japan is een kerst zonder een emmer Kentucky Fried Chicken ondenkbaar geworden.

Tijdens de kerstdagen doet de Amerikaanse fastfoodketen Kentucky Fried Chicken gouden zaken in Japan. En dat dankzij een slimme marketingzet in de jaren 70. Kort na de opening van zijn restaurant hoorde Takeshi Okawara, de manager van de allereerste vestiging van KFC in Japan, twee buitenlanders tegen elkaar zeggen hoe erg ze kalkoen misten met Kerstmis. Okawara kwam daarop op het idee om voor de feestdagen een 'feestemmer' te creëren met gefrituurde kip, als alternatief voor de traditionele kerstkalkoen.



Het idee sloeg aan en in 1974 werd de 'feestemmer' door KFC over heel Japan gepromoot als een manier om kerst te vieren, onder de noemer Kurisumasu ni wa Kentakkii (Japans voor Kentucky for Christmas). De 'feestemmer' werd een immens succes. "Het vulde een leemte", legt marketingprofessor Joonas Rokka uit aan de BBC. "Er was geen traditie van Kerstmis in Japan, maar KFC toonde hoe je Kerstmis kon vieren.



"Inmiddels trakteren naar schatting 3,6 miljoen Japanse gezinnen zichzelf elk jaar op een gefrituurde kip tijdens de kerstdagen. Het is zelfs zo'n succes dat de feestbox van KFC weken op voorhand besteld moet worden, wil je niet uren in de rij staan. De pakketten, die je ook inclusief wijn en dessert kunt krijgen, zijn inmiddels goed voor ongeveer een derde van de jaaromzet van KFC in Japan.



Het idee legde ook Okawara geen windeieren. Hij klom pijlsnel op in de rangen van KFC en was van 1984 tot 2002 CEO van KFC Japan.