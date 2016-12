Paus Franciscus: "Het is tijd dat de wapens zwijgen in Syrië"

Door: redactie

"Het is tijd dat de wapens zwijgen in Syrië. In Syrië heeft al veel te veel bloed gevloeid." Dat heeft paus Franciscus vandaag in Rome tijdens zijn kersttoespraak gezegd.

Op het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad waren duizenden gelovigen bijeengekomen voor de traditionele kersttoespraak van de paus. De 80-jarige Franciscus had het tijdens zijn kerstboodschap Urbi et Orbi onder meer over Syrië, Palestina en Israël, terrorisme, andere zware conflicten in de wereld en het verlangen naar vrede.



"Het is dringend tijd dat de wapens definitief zwijgen in Syrië. Zeker in Aleppo, waar al weken strijd wordt geleverd. Het is tijd dat er hulp komt voor alle burgers en dat de mensenrechten gerespecteerd worden." De katholieke gemeenschap in Aleppo zou vanmiddag voor het eerst in vijf jaar een kerstviering organiseren. De katholieken hebben een kathedraal in de oude stad gereinigd, puin geruimd en een kerststal geïnstalleerd.



In Rome pleitte de paus ook voor vrede in het Heilige Land. "Dat de Palestijnen en Israëlieten de moed hebben om een nieuwe bladzijde te schrijven van hun geschiedenis. Dat haat en wraak mogen mogen plaats ruimen voor de wil om samen aan iets nieuws te bouwen."



De paus stond ook stil bij conflicten in onder meer Libië, Jemen en Irak. "De bevolking lijdt er door oorlog en terroristische daden. Moge de vrede er snel hersteld worden. Ook vrede voor mannen en vrouwen uit verschillende delen in Afrika."



Franciscus had ook troostende woorden van vrede voor "alle mensen die een dierbare hebben verloren bij een terroristische aanslag". De paus verwees onder meer naar de aanslag op de kerstmarkt in de Duitse stad Berlijn.