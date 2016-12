Zij hebben de Russische vliegtuigcrash niet overleefd

Door: redactie

Er duiken heel wat foto's op van de passagiers van vlucht Tu154, het Russische vliegtuig dat vandaag vlak na het opstijgen in Sotsji in de Zwarte Zee is gestort. Van de 92 inzittenden aan boord heeft niemand het overleefd. Ballerina's, muzikanten, Russische overheidsmensen, het noodlot sloeg bij hen allemaal genadeloos toe.

Dr. Lisa Elizavéta Glinka stond aan het hoofd van een erg bekende Russische liefdadigheidsinstelling. Daarnaast was ze een bekende arts, vandaar dat de Russen haar 'Dr. Lisa' noemden. Lees ook Russisch vliegtuig op weg naar Syrië neergestort: alle 92 inzittenden omgekomen Ook bij Elizavéta Glinka sloeg het noodlot toe, zij zat aan boord van TU154. © afp.

Het Ensemble Het Aleksandrov Ensemble trok volgens Russische media volle zalen in onder meer Polen, Hongarije, Tsjechië en Frankrijk. Het repertoire bestaat onder meer uit werk van Sovjet-componisten, volksdansen, volksliederen en religieuze muziek. 64 leden van het Ensemble hebben de crash niet overleefd.

Geluidsman Eugene Tolstov Eugene plaatste nog vlak voor de ramp een foto op Facebook van het vliegtuig dat later in de Zwarte Zee crashte. Tolstov was een geluidsman voor een Russische tv-zender.