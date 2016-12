Dodental na ontploffing op vuurwerkmarkt in Mexico stijgt naar 36

Door: redactie

25/12/16

© ap.

Bij de explosie dinsdag op de grootste vuurwerkmarkt van Mexico in Tultepec zijn minstens 36 doden gevallen. Dat blijkt uit een nieuwe balans van de hulpdiensten. 26 mensen kwamen ter plekke om, de overige tien bezweken aan hun verwondingen. Daarnaast zijn er ook tientallen gewonden.

De explosie gebeurde dinsdag om 14.50 uur (21.50 uur Belgische tijd) op de vuurwerkmarkt, die rond de feestdagen veel bezoekers aantrekt.



Op beelden die op de sociale media verspreid werden, was een reeks explosies te zien, gevolgd door een gigantische rookwolk. "De markt is volledig verdwenen", zo zei Luis Felipe Puente, het hoofd van de civiele bescherming aan televisiezender Televisa. Hij zei ook dat verschillende gewonden er erg aan toe zijn.



Soldaten en de politie steunde de hulpdiensten bij het evacueren van de slachtoffers, van wie een aantal zware brandwonden opliep.



De brandweerlui slaagden er na drie uur in om het vuur onder controle te krijgen. Veel woningen en voertuigen in de buurt raakten echter zwaar beschadigd.



In 2005 werd dezelfde markt al eens volledig verwoest door een brand die ook veroorzaakt werd door de explosie van vuurwerk. Een jaar later werden bij een andere brand meer dan 200 standjes verwoest.