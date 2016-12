Zakken van kerkgangers gecontroleerd voor nachtmis in Dom van Keulen

Door: redactie

25/12/16 - 07u54 Bron: Belga

Een politieagent vlak voor de kathedraal in Keulen. © epa.

In de Dom van Keulen werden voor de traditionele nachtmis op kerstavond voor het eerst de zakken van de kerkgangers gecontroleerd. Dat is een gevolg van het verhoogde terreurrisico sinds de aanslag op de Berlijnse kerstmarkt vorige week.

© epa. © epa.

Aan de hoofdingang van de kathedraal stonden politieagenten gewapend met machinepistolen, en de andere ingangen werden gesloten gehouden.



"Dit hebben we nog nooit gehad", zei Gerd Told, het hoofd van de kathedraal aan het Duitse persagentschap dpa. "Aan dit soort scenes moet je gewoon raken." De hoofdzakelijk positieve reacties van de bezoekers overtuigden hem er desondanks van dat het de juiste beslissing was om, in samenspraak met de politie, de veiligheidsmaatregelen te verhogen.



Volgens Bachner was er geen concrete terreurdreiging voor de kathedraal, maar ging het eerder om een abstracte dreiging.