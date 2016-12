Obama: "We moeten anderen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden"

Door: redactie

25/12/16 - 07u12 Bron: Belga

video De Amerikaanse president Barack Obama en zijn vrouw Michelle hebben gisteren voor een laatste keer hun kerstwensen overgemaakt aan hun landgenoten. Ze benadrukten de waarden die de Amerikanen verbinden, ongeacht hun geloof.

Hoewel de Obama's het Witte Huis na de Democratische nederlaag bij de verkiezingen weldra aan de Republikein Donald Trump moeten overlaten, begonnen ze hun toespraak met wat humor. Er werden bloopers bijgehaald van de opnames van hun eerste kerstboodschap, die Michelle Obama naar eigen zeggen deden beseffen dat Barack Obama alle hulp nodig had die hij kon krijgen.



Daarnaast benadrukten ze wat alle Amerikanen met elkaar verbindt, op een moment dat Amerika erg verdeeld is. "De idee dat we allemaal onze broer en zus moeten beschermen, dat we anderen moeten behandelen zoals we zelf behandeld zouden willen worden", zo gaf de first lady Michelle Obama als voorbeeld.



"Veel sterker dan in 2008"

Volgens president Obama worden die waarden niet enkel aangehangen door christelijke Amerikanen, maar ook door joodse, niet-gelovige en moslimfamilies in de VS, en door Amerikanen met verschillende profielen en achtergronden.



President Obama zette ook in de verf wat hij gedurende zijn twee mandaten verwezenlijkte. Hij benadrukte dat Amerika nu veel sterker is dan bij zijn aantreden in november 2008. "Samen zijn we weer de goede weg opgegaan na de ergste recessie in 80 jaar, en hebben we de werkloosheid naar het laagste niveau in negen jaar gebracht", aldus Obama.



"Meer gerespecteerd"

"We hebben ervoor gezorgd dat de Verenigde Staten nu meer gerespecteerd worden in de wereld, we hebben leiderschap getoond in de strijd voor de bescherming van de planeet en nog veel meer", zo vulde hij aan.



Zoals de traditie dat voorschrijft groeten de Amerikaanse president en zijn vrouw ook de Amerikaanse soldaten in de hele wereld, en hun families. Op 20 januari loopt het mandaat van president Obama af, en neemt de Republikein Donald Trump zijn functie over.