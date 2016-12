Russisch vliegtuig met 92 inzittenden op weg naar Syrië neergestort

Door: redactie

25/12/16 - 06u15 Bron: Sputnik

Geluidsman voor NTV Russia Eugene Tolstov nam deze foto van het vliegtuig vlak voor hij instapte. © Facebook.

Een Russisch militair vliegtuig met 92 inzittenden aan boord is vanochtend vlak na het opstijgen in Sotsji gecrasht. "Het lichaam van 1 passagier van de Tupolev-154 van het ministerie van Defensie is teruggevonden op 6 kilometer van de kust van Sotsji", zegt de woordvoerder van Defensie Igor Konashekov. Aan boord waren 8 bemanningsleden en 84 passagiers, onder wie 64 leden van het Russische Alexandrov-legerkoor en 9 journalisten. De kans op overlevenden wordt zo goed als uitgesloten. Volgens bronnen bij de overheid is de piste van een terreuraanval uitgesloten.

Een luchtfoto van de luchthaven van Sotsji. © reuters. Een helikopter en verschillende schepen zijn op zoek naar slachtoffers en brokstukken van het gecrashte vliegtuig. © reuters. © reuters.

Het Russische persbureau RIA meldt dat een niet nader genoemde veiligheidsbron heeft gezegd dat uit voorlopige gegevens blijkt dat het vliegtuig is neergestort door een technische storing of een fout van de piloot. Het persbureau Interfax meldt dat volgens een anonieme bron er geen SOS-bericht is verstuurd. Volgens Kremlin-woordvoerder Dmitry Peskov is het nog te vroeg om te zeggen wat de oorzaak van de crash is. Sputniknews meldt dat het vliegtuig 7 minuten na het opstijgen is neergestort.



Gevonden brokstukken

Het Russische ministerie van Defensie bevestigt ondertussen dat het stukken van het vliegtuig heeft aangetroffen in de Zwarte Zee. "Brokstukken van de Tu-154 van het Russische ministerie van Defensie werden teruggevonden op 1,5 kilometer van de kust van Sotsji, op een diepte van 50 tot 70 meter", luidt het in een mededeling van het ministerie. Het eerste lichaam werd gevonden op 6 km van de kustlijn.



Het vliegtuig was om 5.40 uur lokale tijd (3.40 uur Belgische tijd) opgestegen in Adler, een district van de stad Sotsji in het zuidwesten van Rusland, en verdween ongeveer 20 minuten later van de radar boven de Zwarte Zee. Het toestel was op weg naar de Russische luchtmachtbasis Hmeimim, dicht bij de Syrische havenstad Latakia.



Soldaten en muzikanten

Aan boord waren Russische soldaten en het Alexandrov-koor, een van de koren van het Russische leger dat de muziek zou verzorgen tijdens de festiviteiten voor Nieuwjaar op de Russische basis. Daarnaast vlogen ook 9 journalisten mee.



De woordvoerder van het Kremlin, Dmitri Peskov, laat ondertussen weten dat Russisch president Vladimir Poetin op de hoogte is gebracht van de situatie.



Rusland voert al sinds 2015 een militaire campagne in Syrië, waar het voornamelijk luchtaanvallen uitvoert ter ondersteuning van de troepen van president Bashar al-Assad.