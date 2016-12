Russisch vliegtuig op weg naar Syrië neergestort: alle 92 inzittenden omgekomen

Door: redactie

25/12/16 - 11u05 Bron: ANP, Belga, Reuters, Sputnik

Bekend Russisch koor verliest 64 leden door crash

Geluidsman voor NTV Russia Eugene Tolstov nam deze foto van het vliegtuig vlak voor hij instapte. © Facebook.

Een Russisch militair vliegtuig met 92 inzittenden aan boord is vanochtend vlak na het opstijgen in Sotsji gecrasht. Aan boord waren acht bemanningsleden en 84 passagiers, onder wie 64 leden van het Russische Alexandrov-legerkoor en negen journalisten. Niemand van hen heeft de crash overleefd. Volgens bronnen bij de overheid is de piste van een terreuraanval uitgesloten.

Een helikopter en verschillende schepen zijn op zoek naar slachtoffers en brokstukken van het gecrashte vliegtuig. © reuters. © epa. De controletoren op de luchthaven van Sochi-Adler. © reuters. Het Russische persbureau RIA meldt dat een niet nader genoemde veiligheidsbron heeft gezegd dat uit voorlopige gegevens blijkt dat het vliegtuig is neergestort door een technische storing of een fout van de piloot. Het persbureau Interfax meldt dat volgens een anonieme bron er geen SOS-bericht is verstuurd. Volgens Kremlin-woordvoerder Dmitry Peskov is het nog te vroeg om te zeggen wat de oorzaak van de crash is.



Gevonden brokstukken

Het Russische ministerie van Defensie bevestigt ondertussen dat het stukken van het vliegtuig heeft aangetroffen in de Zwarte Zee. "Brokstukken van de Tu-154 van het Russische ministerie van Defensie werden teruggevonden op 1,5 kilometer van de kust van Sotsji, op een diepte van 50 tot 70 meter", luidt het in een mededeling van het ministerie. Deze voormiddag werden al vier lichamen in de Zwarte Zee gevonden.



Het vliegtuig was om 5.40 uur lokale tijd (3.40 uur Belgische tijd) opgestegen in Adler, een district van de stad Sotsji in het zuidwesten van Rusland, en verdween ongeveer 20 minuten later van de radar boven de Zwarte Zee. Het toestel was op weg naar de Russische luchtmachtbasis Hmeimim, dicht bij de Syrische havenstad Latakia.



Ondertussen wordt de zoekoperatie voortgezet, daarvoor zet het Russische ministerie van Defensie vier schepen, vijf helikopters en drones in, zegt de woordvoerder van Defensie Igor Konashekov.

Dirigent Valéri Khakhilov was één van de passagiers aan boord van het gecrashte vliegtuig. © Kos. Soldaten, muzikanten en journalisten

Naast de 64 leden van het koor waren ook nog acht militairen aan boord, onder wie de directeur van het Ensemble, Valéri Khakhilov, acht bemanningsleden, negen journalisten, twee hoge functionarissen en Elizavéta Glinka, de verantwoordelijke van een in Rusland erg bekende liefdadigsheidsinstelling.



Het Aleksandrov Ensemble trekt volgens Russisch media volle zalen in onder meer in Polen, Hongarije, Tsjechië en Frankrijk. Het repertoire bestaat onder meer uit werk van Sovjet-componisten, volksdansen, volksliederen en religieuze muziek.



Een van de journalisten op het vliegtuig is geluidsman voor NTV Russia Eugene Tolstov. Deze man zette vlak voor hij opsteeg in Moskou een foto van het toestel op zijn Facebookpagina. Het toestel maakte een tussenstop nabij Sotsji om brandstof bij te tanken.



De woordvoerder van het Kremlin, Dmitri Peskov, laat ondertussen weten dat Russisch president Vladimir Poetin op de hoogte is gebracht van de situatie.



Евгений Толстов - Евгений Толстов traveling to Latakia... | Facebook

Onderzoek gestart De Russische autoriteiten hebben ondertussen een strafonderzoek geopend om na te gaan of er vooraf fouten zijn gebeurd. "De vluchtdocumenten worden in beslag genomen en de functionarissen die verantwoordelijk waren voor de vlucht evenals het technisch personeel dat het vliegtuig heeft gereedgemaakt en bijgetankt, worden ondervraagd", zegt een woordvoerster van de federale onderzoekscommissie.