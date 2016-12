Herdenking van slachtoffers aanslag Berlijn in Gedächtniskirche

Door: redactie

In de Gedächtniskirche in Berlijn hebben op kerstavond vele honderden gelovigen tijdens verscheidene gebedsdiensten de slachtoffers van de aanslag op de kerstmarkt van de Duitse hoofdstad herdacht. Voor twaalf kaarsen, voor de twaalf doden, riep de evangelische superintendent Ulrike Trautwein er toe op haat niet met haat te vergelden.

"We zien dit keer beter wat Kerstmis betekent", zei ze in de Christusvespers. "Niets wensen we hier nu meer dan: Heer, geef ons vrede! "



Slechts meters van de kerk reed een vrachtwagen maandagavond op de kerstmarkt in. Twaalf mensen werden gedood bij de terreuraanslag, tientallen raakten gewond.



De Gedächtniskirche is daarmee niet langer enkel een gedenkteken tegen de oorlog, maar ook tegen terreur, aldus Trautwein. "Deze kerk zal de namen van de slachtoffers bewaren."