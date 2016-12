Kamikaze blaast zich in Bangladesh op met kind in armen

Door: redactie

24/12/16 - 22u44 Bron: Belga

Een vrouw gelieerd aan de moslimextremisten in Bangladesh heeft haar explosievengordel tot ontploffing gebracht bij een politieoperatie in Dhaka. Het kind dat ze in haar armen droeg, raakte daarbij gewond en een andere activist werd gedood, zo heeft de politie gemeld.