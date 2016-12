Betoging tegen terugkeer van jihadisten naar Tunesië

Door: redactie

24/12/16 - 22u26

Honderden Tunesiërs hebben vandaag voor het parlement in Tunis geprotesteerd tegen een eventuele terugkeer van hun jihadistische landgenoten, zo is ter plaatse vastgesteld.

Volgens de werkgroep van de Verenigde Naties over de inzet van huurlingen heeft Tunesië ruim 5.000 onderdanen in de rangen van jihadistische organisaties in het buitenland, met name in Irak, Syrië en Libië.



Tot de manifestatie was opgeroepen door een collectief van niet-gouvernementele organisaties. Volgens de organisatoren namen er ongeveer 1.500 mensen aan deel.