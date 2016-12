Door: redactie

24/12/16 - 19u28 Bron: vtmnieuws.be

video

In Tunesië zijn drie mensen opgepakt die gelinkt zijn met Anis Amri, de doodgeschoten vermoedelijke dader van de aanslag op een kerstmarkt in Berlijn. Bij de opgepakte personen is ook een neef van Amri. Dat meldt het Tunesische ministerie van Binnenlandse Zaken.