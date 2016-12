Kabelbaan defect in Italië door sterke wind: 130 skiërs beleven angstige momenten

Door:

24/12/16 - 17u52 Bron: Ansa

In de Aostavallei is een kabelbaan in panne gevallen door de sterke wind. Bij benadering 130 mensen maakten op dat moment van de skilift in Cervinia gebruik. Al 30 mensen zouden zijn geëvacueerd op dit moment. Maar de reddingsactie wordt bemoeilijkt door de sterke wind. Dat bericht het Italiaanse persagentschap Ansa.