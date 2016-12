Zijn vriendin stierf vlak voor kerst. Nu deelt hij hun hartverscheurende geheim

Brandon en zijn Kylee © Facebook.

Ze gingen hun leukste eindejaarsperiode ooit tegemoet en zouden binnen twee weken een grote aankondiging doen. Maar het heeft niet mogen zijn voor Brandon Forseth (29) en Kylee Bruce (24) uit Oregon in de Verenigde Staten. Op 20 december kwam Kylee om het leven bij een verkeersongeval. Op Facebook heeft Brandon nu hun geheim gedeeld.

© Facebook.

De man verloor niet enkel zijn geliefde vlak voor kerst maar ook zijn ongeboren kind. Kylee was 18 weken zwanger toen ze stierf.



Het koppel had afgesproken om familie en vrienden pas op de hoogte te brengen wanneer Kylee 20 weken ver zou zijn en ze het geslacht van de baby zouden kennen.



Op 20 december verloor de vrouw de controle over haar stuur in het plaatsje Bend en kwam in botsing met een ander voertuig. Ze was op slag dood.



Hartbrekende foto

Op Facebook plaatste de man nu een hartbrekende foto waarop twee kerstsokken te zien zijn met hun beide namen erop en in het midden een kleine sok en de echografie van hun ongeboren kind.



"Ik beloofde jou om niets over onze baby te verklappen vooraleer je twintig weken ver zou zijn", schreef Brandon woensdag op zijn account. "We zouden een leuke video maken om het fantastische nieuws aan te kondigen."



Beschermen

"Ik heb je niet kunnen beschermen. Ik had met jou mee moeten gaan naar Bend zoals je gevraagd had...Ik had maar niet te moe moeten zijn en dan was alles misschien anders gelopen.



Jij was zwanger van mijn eerste kindje en ik ben jullie allebei kwijtgeraakt tijdens die ene nacht. Ik voelde al zo veel liefde voor onze baby. Voor de eerste keer naar het hartje luisteren en de foto van de echografie bewonderen, was zo bijzonder."



Brandon is er zeker van dat Kylee een hele goede mama zou zijn geweest, alleen zal ze het nooit kunnen zijn.



Alles wat hij deed, deed hij voor haar. Hij wilde de liefde van zijn leven gelukkig maken. Nu gaapt er een leegte maar zijn er ook de herinneringen aan zo veel moois.



Trots

"Het spijt me dat ik mijn belofte nu breek en het toch te snel aan iedereen vertel, maar ik was zo trots op jou en ik wil dat iedereen weet hoe toegewijd jij was. Ik hou zo veel van jou. En ik wilde dat ik het gezichtje van onze baby toch één keer had kunnen zien. Ik ben er zeker van dat het kindje zo knap was geweest als de mama."



Nu zit Brandon alleen aan de kerstboom met al die pakjes. "Ik doe geen enkel cadeautje open voor kerstochtend. Zalig kerstfeest, zoetje."



Het pakkende bericht werd al zo'n 220.000 keer gedeeld en kreeg meer dan 320.000 likes. Ondertussen is ook al zo'n 20.000 euro ingezameld via GoFundMe om Kylee een mooi afscheid te kunnen bezorgen.