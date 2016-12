Nigeriaans leger verjaagt Boko Haram uit een van laatste bastions

Door: redactie

24/12/16

De Nigeriaanse president Muhammadu Buhari heeft vandaag verklaard dat het leger Boko Haram "verpletterd" heeft in het Sambisabos. Dit is een van de laatste bolwerken van de islamistische groep in het noordoosten van het land.

Het leger opereert sinds verscheidene maanden in dit bos van zowat 1.300 vierkante kilometer in de staat Borno. Strijders zochten er hun toevlucht nadat het leger hen had teruggeslagen.



Buhari zei in een mededeling verheugd te zijn over de "finale verplettering van de terroristen van Boko Haram in hun laatste enclave in het Sambisawoud". "De stafchef van het leger heeft me gemeld dat het kamp vrijdag 22 december rond 13.35 uur gevallen was en dat de terroristen op de vlucht zijn, niet wetende waar naartoe", zei de president. Hij riep de soldaten op de jihadisten te "achtervolgen" en "voor het gerecht te brengen".



Boko Haram, oorspronkelijk een extremistische salafistische sekte, veranderde in een jihadistische beweging na de dood van oprichter Mohammed Yusuf in 2009. Het geweld van de beweging en de onderdrukking ervan resulteerde in meer dan 20.000 doden en 2,6 miljoen ontheemden in het noordoosten van Nigeria.