Deze vrouw vond na 75 jaar haar moeder en zussen terug: "Het was alsof ik thuiskwam"

Lesley en haar moeder. © Lesley Ortiz .

Kerstmis kwam een beetje vroeger dan anders dit jaar voor Lesley Ortiz (75). De vrouw uit Pensacola in Florida ging samen met haar echtgenoot op zoek naar haar biologische moeder. En ze kwam niet alleen te weten wie de vrouw was, ze bleek ook nog in leven te zijn.

Lesley als klein meisje. © Lesley Ortiz . Lesley in 1959. © Lesley Ortiz . "Ik had nooit gedacht dat het zou lukken", vertelt de gepensioneerde lerares. "Het is alsof mijn levensverhaal nu nog moet beginnen."



Ze had nochtans een gelukkig leven tot nu toe. "Ik had liefhebbende ouders, maar ik ben nooit gestopt met me af te vragen waar ik eigenlijk vandaan kwam. Ik wilde op iemand lijken. En dat doe ik nu."



Gezondheidsproblemen

Het was haar man Bob (77), een gepensioneerd architect, die haar uiteindelijk overhaalde om een DNA-test te doen deze zomer, via een website die genetisch materiaal analyseert. "Ze wilde het altijd al weten, maar met ouder worden besefte ze dat ze ook geen medische familiegeschiedenis had, voor het geval ze gezondheidsproblemen zou krijgen."



Nicht

In de databank van de website '23 and Me' kwamen enkele matches te voorschijn. Bob besloot een brief te schrijven naar één van de mensen die familie moest zijn. Het bleek een nicht en die belde het koppel om te zeggen dat ze op het juiste spoor waren en dat Lesley's moeder zelfs nog leefde. "Ik bleek ook nog twee jongere zussen te hebben", aldus Lesley. "Ze woonden allebei in Saint Petersburg in Florida, net als mijn biologische moeder. Het was overweldigend. Alsof ik de jackpot had gewonnen."

Lesley met haar twee zussen. © Lesley Ortiz . De vrouw besloot een brief te schrijven naar één van haar zussen, Cathy Belcher (66) en Nancy Davis (71). Om te vertellen wie ze was en hoe ze hen had gevonden. "Ik maakte me wel wat zorgen, want ik wilde hun levens niet overhoop gooien. Ze moesten zelf kunnen kiezen of ze me wilden leren kennen."



Voorzichtig

Dat bleek een onterecht zorg en nadat ze kennis hadden gemaakt, bedachten ze samen een manier om het voorzichtig aan hun moeder te vertellen, Betty Waring Davis (91), die in een rusthuis verbleef. Bij het eerste gesprek kwamen ze meteen te weten wat er 75 jaar geleden was gebeurd. Betty was zwanger geraakt op haar 16de en naar een opvangcentrum voor ongetrouwde, zwangere vrouwen gestuurd in Boston, waar ze toen woonde. Meteen na de bevallingen hadden ze haar kindje weggenomen en afgestaan voor adoptie. © Lesley Ortiz .