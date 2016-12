Kapers van Libisch vliegtuig gebruikten namaakwapens

Redactie

23/12/16 - 11u57 Bron: ANP, Times of Malta, Daily Mail

video De vliegtuigkaping op Malta is voorbij. Premier Joseph Muscat meldde via Twitter dat de kapers van een Libisch passagiersvliegtuig zich hebben overgegeven. Ze werden opgepakt nadat ze het vliegtuig samen met de laatste bemanningsleden hadden verlaten. Voor zover bekend bleef iedereen ongedeerd. In totaal zaten in het toestel van Afriqiyah Airways 118 mensen, onder wie zeven bemanningsleden. De Maltese premier Joseph Muscat maakte vanavond bekend dat de kapers gebruik maakten van namaakwapens. Eerder klonk het dat in de cockpit van het vliegtuig een handgranaat en twee pistolen aangetroffen waren.

It has been established that #Afriqiyah flight has 111 passengers on board. 82 males, 28 females, 1 infant. — Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) 23 december 2016 First group of passengers, consisting of women and children, being released now. — Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) Op tv-beelden was te zien hoe mensen de Airbus A320 van Afriqiyah Airways via een trap verlieten. In totaal waren 118 mensen aan boord van het toestel: 111 passagiers en zeven bemanningsleden.



Volgens The Times of Malta zeggen de kapers "pro-Kaddafi'' te zijn en te beschikken over handgranaten. Ze gaven eerder aan dat ze bereid waren de passagiers te laten gaan, maar niet de bemanning. Wat zij met hun actie willen bereiken is nog onduidelijk.



De vroegere dictator Muammar Kaddafi werd in 2011 tijdens een volksopstand gedood. De toestand in het land is nog altijd chaotisch. © reuters. © reuters.

Het toestel voerde een vlucht uit van Sebha in het zuidwesten van Libië naar de hoofdstad Tripoli toen het werd gekaapt. De piloot probeerde volgens een bron op de luchthaven van Tripoli op de oorspronkelijke bestemming te landen, maar de kapers dwongen hem naar Malta te gaan, zo'n 500 kilometer ten noorden van Libië in de Middellandse Zee.



Na de landing hebben Maltese veiligheidstroepen het vliegtuig omsingeld. Andere vluchten van of naar de internationale luchthaven van Malta zijn geannuleerd of omgeleid. Informed of potential hijack situation of a #Libya internal flight diverted to #Malta. Security and emergency operations standing by -JM — Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) 23 december 2016 The #Afriqiyah flight from #Sabha to #Tripoli has been diverted and has landed in #Malta. Security services coordinating operations. — Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) 23 december 2016 © rv.