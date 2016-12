Tiener in rolstoel wil trein nemen naar kerstmarkt. Ze belandt in een kooi

Koen Van De Sype

Murrin en haar broertje Caleb.

Een meisje met een beperking dat met haar familie een uitstap wilde maken naar een kerstmarkt in de Schotse hoofdstad Edinburgh, zal zich de treinrit daarheen nog lang herinneren. Hoewel Murrin Widley (16) betaalde voor een zitje in tweede klasse, werd ze door het personeel in het bagagecompartiment geparkeerd. "In een kooi, net als een stuk vee", maakt haar mama zich boos.

© Facebook. Murrin werd geboren met een open rug en zit in een rolstoel. Het meisje keek volgens haar familie enorm uit naar haar uitstap naar Edinburgh. Maar dat was buiten het personeel van Scotrail gerekend. Dat bracht haar naar een speciale wagon, waar ze de rit van een uur moest maken tussen niet eens vastgemaakt bagage en fietsen. Van daaruit kon ze de andere reizigers van tweede klasse zien zitten, in hun gemakkelijke zetels, in een warme coupé.



"Het was net een kooi", aldus mama Deborah (38). "Er waren geen zetels of zelfs nog maar een leuning waar we ons aan vast konden houden. De gang waardoor je naar tweede klasse kon, was te smal voor de rolstoel, dus een alternatief was er niet." Toen ze was ingestapt samen met haar mama en broertjes Caleb (12) en Lucas (1), werd de deur achter hen in het slot gegooid.



Wanhopig

"De kinderwagen van Lucas rolde de hele tijd over en weer. Gelukkig kon Murrin haar elektrische rolstoel vastzetten", aldus Deborah. "Ze probeerde de hele tijd wanhopig om foto's te nemen. We voelden ons net vee. Terwijl we wel de volle prijs van tweede klasse hadden betaald." Lees ook Tijn rondt magische kaap van 1 miljoen met nagellakactie

De vader van het meisje postte foto's van de treinreis op Facebook en de reacties waren verontwaardigd. "Stel je voor wat er was gebeurd had de trein een noodstop moeten maken", aldus papa Scott. "Hoe had mijn dochter de rondvliegende, losstaande fietsen moeten ontwijken? Bestaat er zoiets als een veiligheidsambtenaar bij jullie? En is hij er zich van bewust dat dit een gangbare praktijk is?"



Antwoord

Dat bleek effectief zo te zijn uit een antwoord van Scotrail. "Je familie zat op een speciaal ingelegde trein. Normaal gezien vragen we rolstoelgebruikers een andere trein te nemen. Maar als ze echt mee willen op dat moment, wordt die wagon inderdaad gebruikt", klonk het op Facebook.