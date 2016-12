Tijn rondt magische kaap van 1 miljoen met nagellakactie

Door: redactie

De nagellakactie van de ongeneeslijk zieke Tijn voor Serious Request van 3FM gaat als een trein. Vanochtend bereikte zijn 'Lak-aan-actie' de mijlpaal van een miljoen.

Tijn begon zijn actie woensdag bij het Glazen Huis in Breda. In minder dan 24 uur stond de teller al op ruim 400.000 euro. Gisteravond even na 17.30 uur ging het bedrag over de 700.000, nog geen drie uur later stond de teller op ruim 800.000 euro en even voor 22.30 uur was de grens van 900.000 euro gepasseerd. Het streefbedrag van de actie was 100 euro.