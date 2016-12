"VN-Veiligheidsraad stemt vandaag rond wapenembargo Zuid-Soedan"

Door: redactie

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties gaat vandaag stemmen over een Amerikaanse ontwerpresolutie om een wapenembargo in te stellen tegen Zuid-Soedan en sancties uit te vaardigen tegen verschillende leiders van het land. Dat hebben VN-diplomaten gisteren gemeld.

De Veiligheidsraad komt normaal gezien samen om 15.30 uur Belgische tijd om het Amerikaanse voorstel te bespreken, waarin met drang wordt gevraagd om de mogelijkheden om wapens te leveren aan Zuid-Soedan op te schorten. Zuid-Soedan lijdt sinds 2013 onder een burgeroorlog en de VS menen dat er snel een massaslachting zou kunnen plaatsvinden.



Goedkeuring

De diplomaten lieten ook al weten dat ze ervan uitgaan dat het ontwerp, dat gesteund wordt door Frankrijk en Groot-Brittannië, niet zal goedgekeurd worden. Voor een goedkeuring moeten negen van de vijftien leden van de Veiligheidsraad instemmen, en eerder drukten Rusland, China, Japan, Maleisië, Venezuela, Angola, Egypte en Senegal al ernstige bedenkingen uit rond de ontwerpresolutie.



In het ontwerp is opgenomen dat "de voorziening, verkoop en transport" van wapens en "ander gelijkaardig materiaal zoals munitie, militaire voertuigen en uitrustingen" aan Zuid-Soedan voor een jaar verboden moeten worden. Daarnaast zijn in het VS-voorstel sancties opgenomen tegen rebellenchef Riek Machar, legerchef Paul Malong en minister van Informatie Michael Makuei.



Massale wreedheden

VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon drukte maandag zijn steun uit voor het Amerikaanse voorstel. "Als we er niet in slagen iets te ondernemen, komt Zuid-Soedan terecht op een pad dat zal leiden tot massale wreedheden", zei hij.



Bij de burgeroorlog in Zuid-Soedan, dat sinds 2011 onafhankelijk is, zijn al tienduizenden mensen omgekomen en meer dan 2,5 miljoen mensen ontheemd.