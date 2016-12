Duitse politie pakt twee broers op voor plannen aanslag in Oberhausen

Door: redactie

23/12/16 - 03u06 Bron: belga, anp

Een politieagent houdt monitoren in de gaten in Duisburg, Duitsland. © afp.

In de Duitse stad Duisburg zijn twee mannen opgepakt die ervan verdacht worden een aanslag te hebben gepland tegen een winkelcentrum in Oberhausen, in het noordwesten van het land. Dat meldt de politie vandaag.