Politie Melbourne verijdelt mogelijke aanslag op kerstdag

Door: redactie

23/12/16 - 00u40 Bron: theage.com.au, ANP

Luchtaanzicht van Federation Square in Melbourne, het koppend hart van de stad. Links De Sint Paul's Cathedral, op de voorgrond het stationsgebouw van Flinders Street Station. © thinkstock.

De politie van de Australische staat Victoria heeft zeven mensen gearresteerd die een terroristische aanval voorbereidden op kerstdag in Melbourne. De arrestaties volgden op verschillende invallen in het noord-westen van de stad. "We denken dat er plannen waren voor bomaanslagen en hebben daar bewijzen gevonden om dat te ondersteunen", aldus de politie.

St. Paul' Cathedral, Federation Square, Docklands #Melbourne pic.twitter.com/wZlGW5eOIe — Let'EmPublishMySin¿¿ (@TitaMahou) Thu Dec 15 00:00:00 MET 2016 Volgens politiecommissaris Graham Ashton heeft de politie een potentiële meervoudige aanslag op bekende plekken van de stad voorkomen. De mogelijke doelwitten waren het beroemde Federation Square, Flinders Street Station en de Sint Paul's kathedraal die allemaal op een boogscheut van elkaar liggen.



Explosieven, messen en wapens

De politie vermoedt dat de aanslag op kerstdag zou plaatsvinden. "We menen dat ze een aanslag wilden plegen op verschillende manieren, waarschijnlijk op kerstdag. Er zou onder meer een explosie plaatsvinden, er zouden explosieven gebruikt worden, we hebben bewijzen die die hypothese ondersteunen." Daarnaast zouden ze mogelijk andere wapens hebben willen gebruiken, zoals messen en een vuurwapen. Volgens Ashton zou bij de aanslag een "substantieel aantal mensen" zijn gedood of gewond zijn geraakt. "Als dit ongemerkt was gebleven, zou het een grote aanslag zijn geweest", aldus de politiecommissaris.



Nieuwe informatie

Twee van de zeven verdachten zijn ondertussen weer vrijgelaten. Van de vijf verdachten die nog opgesloten zijn, hebben er vier met Libanese roots en werden geboren in Australië. De vijfde is een Australische burger geboren in Egypte. Het zijn allemaal twintigers. De politie gaat ervan uit dat ze op zichzelf geradicaliseerd zijn, maar wel geïnspireerd werden door terreurgroep Islamitische Staat en de propaganda van IS. "Deze personen hielden we al een tijd in de gaten", klinkt het. De commissaris voegde eraan toe dat het onderzoek de jongste twee weken werd geïntensifieerd op basis van nieuwe informatie.



Volgens de commissaris is al het gevaar voor een terroristische aanslag in de stad tijdens de kerstdagen op dit moment geweken. "Alles wijst erop dat we de situatie geneutraliseerd hebben."



(lees door onder de foto) Lees ook Kangoeroe breekt raam en springt bij koppel in bed

Hond redt peuter van vier meter lange tijgerslang Luchtfoto van de stad Australische stad Melbourne. © anp.